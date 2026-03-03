元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が2日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。家族旅行で訪れた台湾での出来事を語った。

矢吹は「初日にまず、母がちいかわが今好きなんですけど、台湾に最近ちいかわショップができたってことで行ってみた」と切り出した。入店には事前抽選が必要だと判明したが、当日でもチャンスがあるとの説明を受け、列で待機しながら家族でスマートフォンを操作しチャレンジしていると、店舗スタッフの1人から「奈子さん…？」と声を掛けられた。

そのスタッフは「IZ＊ONE（アイズワン）の頃から、音楽も聞いてて好きです」と感激。矢吹は「まさか台湾で気づかれると思わなかった」と驚きながら、その場で写真撮影に応じたという。

すると、同様に列で待機していた男性客からも「ピクチャー、OK？」とリクエストが。その男性が持っていた入店の権利も譲ってもらえたため、入店後、男性が好きだと話していたキャラクターのグッズを購入し、お礼として手渡した。

矢吹は「凄い喜んでくれて、“ありがとう！”って言われたんですけど、そのあとに“アナタは誰ですか？”って」と吐露。「店員さんが私のファンで、だから“あっスターだ”と思った男性の方が“一緒に写真を撮って”って言っただけで、誰かは分かってなかった」と、まさかのオチを伝えた。

一同が爆笑する中、矢吹は「ファンで、私にQRコードまで渡してくれて、“ありがとう！”って思った。一番うれしくないですか？自分の推しから、推しのグッズをもらえたらうれしいだろうな」という心境だったと振り返ったが、共演者から改めて「そしたら何て言われたの？」と聞かれると、「“アナタは誰？”って」と笑わせていた。