◇WBC東京プール強化試合 オーストラリアー巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）

巨人2軍が後攻となるこの試合。巨人の先発は森田駿哉投手です。そのほかにも1軍から参加している田和廉投手、横川凱投手も登板する予定です。キャッチャーは山瀬慎之助選手となっています。

野手は4番に藤井健翔選手が入り、5番をティマ選手が務めます。セカンドには増田陸選手。宇都宮葵星選手はレフトを守ります。

オーストラリアは1番に2024年ドラフト全体1位のバザーナ選手、2番に村上宗隆選手とチームメート、シカゴ・ホワイトソックスに所属するミード選手が入っています。

また、前回のWBCで有名となった「レッツゴージョージ」のフローレンスちゃんの父であるケネリー選手が9番ライトでスタメンに名を連ねました。

▽オーストラリア代表のスタメン

1 (二) バザーナ

2 (三) ミード

3 (中) ホワイトフィールド

4 (指) ホール

5 (遊) デール

6 (左) グレンディニング

7 (捕) パーキンス

8 (一) ウィングローブ

9 (右) ケネリー

(投) マクドナルド