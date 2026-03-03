スンドゥブは赤じゃなく白もあり。豆乳仕立てでヘルシー『豆腐とあさりのスンドゥブ』
スンドゥブといえば赤くて辛いもの……と思いきや。こちらは豆乳仕立てのやさしい一杯。あさりのエキスがたっぷり溶け出したスープは、うまみ濃厚で驚くほど奥深い味わいです。ちぎった豆腐がしっかりなじみ、最後の一滴まで飲み干したくなります。
『豆腐とあさりのスンドゥブ』のレシピ
材料（2人分）
絹ごし豆腐……1/2丁（約175g）
あさり（殻つき・砂出ししたもの）……200g
にら……1/2束（約50g）
にんにくの薄切り……1かけ分
豆乳（成分無調整）……1カップ
白すりごま……少々
酒……大さじ2
鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1/2
ごま油……大さじ1
塩……少々
作り方
（1）下ごしらえをし、煮る
にらは長さ4cmに切る。口径22〜24cmの鍋にごま油とにんにくを中火で熱し、香りが立ったらあさりを加えて酒をふり、ふたをする。あさりの口が開いたら水1と1/2カップ、鶏ガラスープの素、にらを加える。豆腐は一口大に手でちぎって加え、5分ほど煮る。
（2）仕上げる
（1）に豆乳を加えてひと混ぜし、塩で味をととのえる。器に盛り、白ごまをふる。
ヘルシーなのに物足りなさゼロ。ひと口でハマる豆乳仕立ての白スンドゥブ、新定番にしたくなります！