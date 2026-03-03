ブルーライトカットメガネは夕方からが正解？ 目を守る賢い使い分け【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

ブルーライトカットを午前中にするのはNG

「ブルーライトは目に悪い」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。日常生活のあらゆる場面で私たちはブルーライトを浴びています。太陽光はもちろん、ＬＥＤ照明、スマホやパソコンの画面の光にも含まれているのです。では、そもそもブルーライトとはなんなのでしょうか。

ブルーライトは波長が400～500ナノメートルの青色の光のこと。紫外線に近い波長で、エネルギーが強い光です。実際、光の刺激が強いため、長時間浴びるとまぶしさを感じることがあります。しかし、日本眼科学会は「ブルーライトカットメガネ」の効果には慎重な意見を持っています。最近の研究では、ブルーライトよりさらにエネルギーの高い「バイオレットライト」は子どもの近視を抑制する効果があるとわかってきました。つまり、エネルギーが強い光だからといってすべてカットすればよいわけではないのです。

また、ブルーライトは体内時計に影響を与えます。朝、ブルーライトを浴びるとすっきりと覚醒し、夜も寝つきがよくなります。反対に夜にブルーライトを浴びると体が日中だと錯覚して覚醒し、就寝時になってもスムーズに眠気が訪れなくなります。つまり、体内時計が乱れてしまうのです。ですから、ブルーライトカットメガネは夕方以降に使うのがおすすめ。特に、夜間にパソコン作業をする人は必須。裸眼で過ごせる人も、１つ持っておくと便利です。

ブルーライトとは

可視光線のなかでも波長が短い光線で、エネルギーが強い光。網膜まで届きやすい。

ブルーライトのメリットデメリット

メリット 【脳を活性化させて集中力を高める】 朝の光が体内時計をリセットして整える 朝の光が体内時計をリセットして整える デメリット 【目の疲れや肩こりの原因にも】 長時間浴びると網膜にダメージが蓄積される 夜間にブルーライトを浴びると、睡眠を促す「メラトニン」の分泌が悪くなり、眠りにつきにくくなる 長時間浴びると網膜にダメージが蓄積される 夜間にブルーライトを浴びると、睡眠を促す「メラトニン」の分泌が悪くなり、眠りにつきにくくなる

