ロエル・サントスの『走り打ち』が2026 WBCで復活！ロッテ時代に衝撃を与えた伝説の助っ人

助っ人外国人列伝/キューバ編

今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。

世界が驚愕した走り打ち打法でプロ野球ファンを魅了した！ロエル・サントス

助っ人外国人では珍しい走り打ち打法が武器!

NPB通算成績(1年:2017)

66試合 打率.250 3本塁打 8打点 5盗塁

2008年からキューバ国内リーグでデビューしたロエル・サントス。彼が一躍注目を浴びたのは第4回WBCでの「走り打ち」だ。瞬足で左打のサントスは、打つ瞬間に左足を前に出して走りながらボールをバウンドさせる内野安打を量産。WBCは6 試合に出場して打率.318と世界に衝撃を与えた。

そのサントスはWBCが行われた年にロッテに入団。日本でも走り打ちを駆使して2度の1試合4安打や2試合連続本塁打などインパクトを残した。しかし、サントスにとって不運だったのは現場と編成の連携が取れなかったこと。

伊東勤監督は強打者の野手を希望していたこともあり、出場機機会が減ると調子を落とし、1年で自由契約となった。

ロエル・サントスは、現在もキューバ代表の一員として活動しており、2026年3月に開催される2026 WORLD BASEBALL CLASSIC (WBC)への出場を控えている。