サウジの米国大使館にドローン攻撃 紛争地域拡大警戒 米株先下落 サウジの米国大使館にドローン攻撃 紛争地域拡大警戒 米株先下落

サウジのリヤドにある米国大使館がドローン攻撃を受けた、これを受けサウジにある米国大使館はサウジ在住の米国民は直ちに避難するよう呼びかけ、自宅待機を勧告。



イランはカタールの米軍基地やエネルギー施設、空港のほか、サウジのリヤドにある米国大使館を攻撃。サウジはイランを非難しており紛争地域拡大が警戒される。



時間外で米株は下落、安全資産の金需要が高まっている。原油は上昇。



東京時間10:04現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48831.00（-114.00 -0.23%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6868.75（-19.50 -0.28%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24937.50（-87.75 -0.35%）



ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝71.88（+0.65 +0.91%）

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5367.80（+56.20 +1.06%）

