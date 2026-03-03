女優の三田寛子（60）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助（30）婚約のお礼参りに出かけたことを報告した。

「お礼参りに 東京のお伊勢さん『東京大神宮』」と書き出すと、東京大神宮前での自身のショットをアップ。「長男がめでたく縁結ばれました 残るは弟たちも引き続きよろしくお願いします」とつづった。

「お伊勢さん参りしたいのになかなか行けなくて こちらを知り参拝させて頂き縁結びで有名と知りよくお願いしていました」と回顧し、「結び『造化の三神』をあわせ祀られてさまざまな良縁に恵まれ感謝しています」と続けた。

「成駒屋にゆかりのある梅の花 しだれ梅の梅見を楽しみながらパワーを頂きました」と記すと、ハッシュタグでは「東京大神宮」「縁結び」「中村橋之助」「能條愛未 ちゃん」「三田寛子」と添えた。

三田の投稿に、フォロワーからは「とってもオシャレですね 素晴らしい縁に恵まれておめでとうございます」「いつも可愛すぎですね」「奇麗ですね」「三田寛子さん、とっても素敵ですね！！」といった反響が寄せられている。