

JR西日本は、2026年4月から7月にかけて、夜行特急列車「WEST EXPRESS 銀河」の山陰コースを運行します。今回の運行では、車内を「GINGA SANIN ミュージアム」に見立て、移動そのものを極上のアクティビティとする「五感で巡る旅」を提案。弓浜絣や出雲型勾玉などの伝統工芸が車内を彩り、鳥取県の星空をVRで楽しむ案内など、夜行列車ならではの幻想的な体験が用意されています。

一般発売に先駆け、2026年3月10日からは「tabiwa トラベル」限定の先行販売もスタート。人気の宍道湖側の座席をいち早く確保できるチャンスとなります。単なる移動手段を超え、山陰の伝統文化と深く繋がることができるこの列車の旅は、自分へのご褒美旅や大切な人との特別な時間に、新たな選択肢を与えてくれるはずです。

2026年春・夏、京都〜出雲市間を駆ける「銀河」

2026年山陰コース運行区間：京都〜出雲市（伯備線・山陰本線経由）

2026年の山陰コースは、4月3日から7月1日までの期間、京都〜出雲市間（伯備線・山陰本線経由）で運行します。下り列車は金曜日の夜に京都を出発し、翌土曜日の朝に山陰へ。上り列車は土曜日または水曜日に出雲市を出発するスケジュールです。

移動を楽しむ長距離特急列車「WEST EXPRESS 銀河」

「WEST EXPRESS 銀河」の車両は117系近郊型電車を改造した6両編成。外観は瑠璃紺色を基調に、夜空をイメージしたデザインです。多様な座席種別と、乗客同士が交流できる開放的なフリースペースを備え、2020年の誕生以来、新しい旅の形を提案し続けています。2026年春の山陰は、気候も良く観光には最高のシーズン。夜行列車ならではの静寂と、車窓から見える刻一刻と変わる景色は、一生の思い出になるでしょう。

「tabiwa トラベル」限定の先行販売に注目

今回の運行で注目すべきは、一般発売に先駆けて実施される「tabiwa トラベル」限定の先行販売です。発売開始は2026年3月10日（火）の13時から。

先行販売では、特に人気が高い「宍道湖側の座席（一部）」などが確保されています。車窓から眺める宍道湖の美しさは山陰旅行のハイライトのひとつ。確実にこの絶景を楽しみたい人は、JR西日本の観光アプリ「tabiwa by WESTER」内から申し込みましょう。対象となる乗車日は、京都発が4月17日以降、出雲市発が4月18日以降の各便です。

車内は「走る美術館」山陰の伝統と文化を五感で巡る旅

4号車フリースペース・車内のおもてなし

今回の山陰コースのコンセプトは「GINGA SANIN ミュージアム」です。車内には、鳥取県境港市の「弓浜絣」の小座布団や、島根県松江市の「出雲型勾玉」など、地域の歴史を肌で感じられる伝統工芸品が展示・使用されます。

星取県 星空案内用VRゴーグル

4号車のフリースペースなどでは、鉄の重厚感と和紙の温もりが融合した「行灯 銀河」が幻想的な光を放ち、夜の旅情を演出。さらに、天候に関わらず鳥取県の美しい星空を楽しめる「星取県 星空案内用VRゴーグル」も設置されます。ナレーション付きの星空案内は、まるで宇宙を旅しているかのような没入感を味わえる、銀河ならではのおもてなしです。

地元の方々と触れ合う、停車駅での「一生モノの体験」

安来節保存会による伝統芸能「安来節とどじょうすくい踊り・銭太鼓・民謡」の披露

山陰コースの魅力は、停車駅や車内で行われる手厚いおもてなしにあります。

米子駅では「米子城武者隊」や公式キャラクター「ねぎ太」がお出迎えし、安来駅では「安来節保存会」によるどじょうすくい踊りや銭太鼓が披露されます。松江駅でも「まつえ若武者隊」が出陣し、旅を盛り上げます。

また、食の楽しみも充実しています。姫路駅での深夜の「えきそば」販売（下り限定）や、車内での日本酒BAR「銀河屋」の開店など、山陰の地酒と美食のマリアージュを楽しめるイベントも日にち限定で開催。地元の高校生が育てた野菜の加工品販売など、地域と深く繋がる企画が満載です。

銀河×一畑電車のコラボ乗車券を発売！

このほか、「ばたでん」の愛称で知られる一畑電車とのコラボ乗車券を期間限定で発売します。一畑電車の「1日フリー乗車券」に「WEST EXPRESS 銀河」のイラストをあしらったデザインで、一畑電車 電鉄出雲市駅で販売します。

「銀河」が繋ぐ、山陰観光の新しいステージ

2026年の山陰コースは「インバウンド」や「感性豊かな旅行者」を明確にターゲットに据えています。

単に目的地へ運ぶだけでなく、車内をミュージアム化し、伝統工芸の「背景」や「物語」を伝える構成は、今の旅行トレンドである「ナラティブ（物語性）な体験」を完璧に捉えています。特に、特定日に実施される「玉造温泉の美肌温泉水スプレー」の配布や薬膳茶の振る舞いなどは、ウェルビーイングを求める層にも響くでしょう。この列車の運行は、山陰エリア全体のブランディングを一段階引き上げる、重要な「動く観光拠点」としての役割を担っていると言えます。

伝統、文化、そして人の温かさに触れる「WEST EXPRESS 銀河」の旅。2026年の山陰コースは、これまで以上に地域の魅力が凝縮された内容になっています。夜空の下、銀河に揺られながら山陰の深い歴史に思いを馳せる……そんな贅沢な時間を過ごしに、ぜひ出かけてみてください。

