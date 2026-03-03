今季第19週の週間MVPにウルブズのエドワーズ、ピストンズのデューレンが選出

3月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第19週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

2月24日から3月2日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズ（通算3度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのジェイレン・デューレン（初選出）となった。



NBA Players of the Week for Week 19.

West: Anthony Edwards (@Timberwolves)

East: Jalen Duren (@DetroitPistons) pic.twitter.com/Q09xemUCFy

- NBA (@NBA) March 2, 2026

キャリア6年目の今シーズン。リーグ3位の平均29.5得点を誇るエドワーズは、期間中に平均28.7得点3.3リバウンド5.0アシストを残し、ウルブズを3戦無敗へ導く殊勲者に。

一方のデューレンは、キャリア4年目で初の週間MVP。3勝1敗で前週を終えたピストンズで、平均25.8得点13.8リバウンド1.3スティール1.3ブロックにフィールドゴール成功率63.9パーセントをマーク。

2日終了時点で、エドワーズ率いるウルブズはウェスト4位の38勝23敗、デューレンが所属するピストンズはイースト1位の45勝14敗を残している。第19週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第19週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



サディーク・ベイ（ペリカンズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

・イースタン・カンファレンス



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジョナサン・クミンガ（ホークス）



タイリース・マクシー（シクサーズ）



ブランドン・ミラー（ホーネッツ）

