今季第19週の週間MVPにウルブズのエドワーズ、ピストンズのデューレンが選出

　3月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第19週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。　


　2月24日から3月2日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズ（通算3度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのジェイレン・デューレン（初選出）となった。




　キャリア6年目の今シーズン。リーグ3位の平均29.5得点を誇るエドワーズは、期間中に平均28.7得点3.3リバウンド5.0アシストを残し、ウルブズを3戦無敗へ導く殊勲者に。


　一方のデューレンは、キャリア4年目で初の週間MVP。3勝1敗で前週を終えたピストンズで、平均25.8得点13.8リバウンド1.3スティール1.3ブロックにフィールドゴール成功率63.9パーセントをマーク。


　2日終了時点で、エドワーズ率いるウルブズはウェスト4位の38勝23敗、デューレンが所属するピストンズはイースト1位の45勝14敗を残している。第19週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2025－26シーズン第19週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス

サディーク・ベイ（ペリカンズ）

ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）

ケビン・デュラント（ロケッツ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）


・イースタン・カンファレンス

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

ジョナサン・クミンガ（ホークス）

タイリース・マクシー（シクサーズ）

ブランドン・ミラー（ホーネッツ）



