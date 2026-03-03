「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１０時現在で、豊和工業<6203.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



３日の東京市場で、豊和工は４日続伸。中東情勢が一段と緊迫していることから防衛関連銘柄に関心が向かいやすくなっており、国内唯一の小銃メーカーである同社の買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社が２月１２日に公表した２６年３月期第３四半期累計の連結営業利益は前年同期比２１．６％減の８億１０００万円となったが、火器事業は防衛省向け装備品の納入数が増加したことなどから増収増益だった。



出所：MINKABU PRESS