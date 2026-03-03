ＪＡＬが続急落、２７年３月期最終利益予想に物足りなさを意識

日本航空<9201.T>が続急落している。同社は２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績・配当予想の修正を発表。今期の売上高予想は従来の見通しから２３０億円増額して２兆円（前期比８．５％増）、最終利益予想は８０億円増額して１２３０億円（同１４．９％増）に上方修正した。更に期末配当予想を４円増額し５０円に見直した。一方、２７年３月期の業績予想も公表し、来期の売上高は２兆９５０億円、最終利益は１１００億円と今期の予想に対して最終減益を見込む。来期の利益計画に対して物足りなさが意識され、売りが膨らんだようだ。



２６年３月期の業績予想において直近の収入や営業費用の状況を反映した。年間配当予想は９６円（前期は８６円）となる。２７年３月期に関しては単価の上昇や国内旅客収入と国際旅客収入の増加を見込む半面、営業費用面でベースアップといった人材面での投資の影響などを想定する。来期の年間配当は９６円を維持する方針。加えて同社は３０年度にＥＢＩＴ（財務・法人所得税前利益）を３０００億円（２６年３月期見通しは２０５０億円）、３５年度に３５００億円以上を目標とする経営ビジョンを公表している。



出所：MINKABU PRESS