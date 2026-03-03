３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円４７銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円１７銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円相場は午前８時３０分時点では１５７円２０銭前後で推移しており、その後、１５７円４０銭前後へ上昇した。前日のニューヨーク市場では、ドルは一時１５７円７５銭近辺に上昇。米国とイスラエルがイランを攻撃したことを受けて地政学リスクが高まるなか「有事のドル買い」の動きが強まった。この日の東京市場に移ってからも、ドルは高値圏での値動きが続いているが、日経平均株価は下落していることはドルの上値を抑える要因となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６９５ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。





