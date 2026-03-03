株式会社XYZAは、3ボタンプログラマブルキーボード「TinyKeyboard3Plus」を2月26日（木）に発売した。

「TinyKeyboard」は、キーを組み合わせて特定の機能を動作させるショートカットを1ボタンで実行できるように設計した小型キーボードシリーズ。新製品では、2024年3月発売のWindows PC専用モデル「TinyKeyboard 3ボタンキーボード」と同様の3ボタン構成でありながら、WindowsとmacOSの両PCに対応した。

ドライバーのインストールは不要。WindowsとmacOS向けに専用アプリを用意する。ホットスワップにも対応。

キー設定は専用アプリで可能。設定内容は本体に保存されるため、他のPCでも同じ設定で利用できる。

キーキャップやキースイッチは交換・カスタマイズが可能。付属のキーキャップは二重構造になっており、内部に自作の台紙を入れることもできる。RGBライティング機能も搭載する。

標準の赤軸スイッチ以外にもCherry MX互換スイッチを装着できる。

接続：USB Type-C（着脱式ケーブル付属） キー数：3キー（メカニカル赤軸） スイッチ：ホットスワップ対応（Cherry MX互換スイッチと交換可能） 対応OS：Windows 10/11、macOS 外形寸法：約75×33×30mm 重量：約40g 価格：2,885円