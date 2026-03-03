Aぇ! groupがコミカルな掛け合いを披露！ぷっちょ新CM＆メイキング映像一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが出演する、UHA味覚糖ぷっちょ新CM『色々サウンドロゴ』篇、『お探しぷっちょ』篇が、3月7日より全国にて順次放送開始。

公式ブランドサイトでは3月3日10時より公開される。

■文字の並びを“ぷっちょ”にそろえようとするものの…「あかん！」（末澤）

今回は、テンポよく揃った動きや一体感のあるパフォーマンスを通して、“ぷっちょ”が持つ楽しい世界観を表現。身近な空間を舞台に、4人の動きが連続して展開されることで、見ているだけで気分が明るくなるような構成が印象的なCMに仕上がっている。息の合ったコミカルな掛け合いや、キレのあるダンスにも注目だ。

■CMストーリー『色々サウンドロゴ』篇

メンバー4人が、それぞれ“ぷっちょ”になるよう1文字ずつロゴ持ち、立ち位置を決めていく様子が描かれる。並びを“ぷっちょ”にそろえようとするものの、「ちょっぷ」になったり、「ぷちょっ」になったりと、思うように正しい順番にならず、自然と掛け合いや突っ込みが飛び交っていく。なかなか完成しない状況に、末澤が「あかん！」「もうええわ！」と感情をあらわにするシーンが印象的なCMとなっている。

■CMストーリー『お探しぷっちょ』篇

『お探しぷっちょ』篇では、コンビニで“ぷっちょ”を探しているお客さまが「ぷっちょってどこですか？」と声をかける場面から始まる。コンビニ店員役の4人は、真顔で「こちらです」と声をそろえて応え、息の合った動きでダンスを披露。音楽が止まり、末澤が「ちなみに、スティックか袋どっち？」質問し、客が「スティック！」と答えたのを合図に再び音楽がスタート。ダンスを続けながら売り場まで移動し、音楽の終わりに合わせ、「ぷっちょスティック ストロングメガソーダ」を指さして提示。真顔のまま展開される案内とパフォーマンスのギャップが印象的なCMだ。

なお、本CMは「スティック！」と答えるバージョン、「袋！」と答えるバージョンの2パターンを制作している。

■撮影エピソード

『色々サウンドロゴ』篇では“ぷっちょ”の文字がなかなか完成しないなかでのやり取りをどう表現するか、がポイントとなり、複数パターンを撮影。慌ててしまうパターンや落ち込んでしまうパターンなどを収録。テイクを重ね、連携がかみ合わない状況を表現する中で、末澤の鋭いツッコミが入る演出も撮影された。どのパターンが本編に採用されたのか、そして本編では見られない演出がどのように映像に収められているのか、CM本編とあわせてメイキング映像にも注目だ。

『お探しぷっちょ』篇では、Aぇ! groupがコンビニ店員の衣装で登場。ダンスをしながら「ぷっちょ」を指さすシーンでは、指の動きをそろえるのに苦戦する場面もありつつ、テイクを重ねることで息の合ったダンスを披露している。

また、客役の出演者と仲睦まじく雑談するシーンも見られ、撮影の合間に見せる和やかなやり取りなど、普段は見ることのできないAぇ! groupの自然な姿が見られた。

■オリジナルインタビュー

撮影を振り返ったインタビューでは、『お探しぷっちょ』篇のダンスについて「めっちゃむずかった」と、日頃からキレキレのダンスを披露しているメンバーから明かされた。さらに「ぷっちょ袋 4種アソート」のおすすめ味では白桃派・ソーダ派に分かれ、ボケとツッコミが飛び交うAぇ! groupらしい掛け合いのほか、正門が体調を崩した際に、小島が実家へお見舞いに行ったというエピソードも紹介されている。最後にはAぇ! groupとして今後挑戦したいことについても語られた。

■UHA味覚糖公式YouTubeチャンネルでCMメイキング映像を公開

UHA味覚糖の公式YouTubeチャンネルにて、CMのメイキング動画を公開。メンバーの仲睦まじい姿やCM制作の裏側など、CMの撮影風景を余すことなく届ける。

映像では、ダンスや掛け合いの撮影シーンを中心に、テンポよくやり取りを重ねるメンバーの様子を収録。撮影中に飛び出した末澤のキレのあるツッコミや、メンバー同士の自然な掛け合いも見どころのひとつです。インタビューではダンスの難しさやメンバーに助けられたエピソードなどが語られている。

また、新年度に向けて、 Aぇ! groupとして今後挑戦していきたいことについてもコメントしており、これからの活動への想いが感じられる内容となっている。

UHA味覚糖公式YouTubeでのメイキング動画は、3月3日10時より公開される。

■Aぇ! group インタビュー

■関連リンク

“ぷっちょ”ブランドサイト

https://puccho.jp/aegroup

UHA味覚糖 OFFICIAL YouTube

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157