『追悼：真矢（LUNA SEA）』WOWOWで放送・配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

特集『追悼：真矢（LUNA SEA）』が、3月15日にWOWOWにて放送・配信される。

■LUNA SEAのMV、真矢のドラムソロセレクションを放送

3月15日8時15分からは、『LUNA SEA Music Video Collection』を放送・配信。LUNA SEAのヒストリーをたどるMVを放送・配信。「ROSIER」「I for You」など、1990年代のロックシーンを牽引した楽曲から、コロナ禍の中でSLAVE（ファンクラブ会員）の映像と共演した「Make a vow -with All of us-」など、数々の名曲のMVを送る。

3月15日10時15分からは、『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』を放送・配信。LUNA SEA・真矢のこだわりのドラムソロパフォーマンスを、過去のLUNA SEAライブから彼自身がセレクトし、コメントとともに送る。日本を代表するドラマーの真矢が、これまで、回転ドラムや和楽器とのコラボレーションなど、数々のアイデアを盛り込み披露してきた圧巻のドラムソロパフォーマンスでのこだわりや、注目ポイントを語る。

■番組情報

『追悼：真矢（LUNA SEA）』

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『LUNA SEA Music Video Collection』

03/15（日）8:15～

楽曲：「BELIEVE」「IN MY DREAM (WITH SHIVER)」「ROSIER」「TRUE BLUE」「MOTHER」DESIRE」「END OF SORROW」「IN SILENCE」「STORM」「SHINE」「I for You」「gravity」「TONIGHT」「LOVE SONG」「The End of the Dream」「Rouge」「Thoughts」「乱」「Limit」「Hold You Down」「BLACK AND BLUE」「悲壮美」「THE BEYOND」「Make a vow -with All of us-」

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』

03/15（日）10:15～

※2021年5月に初回放送した番組のリピート放送

■【画像】真矢 ライブカット

■【画像】LUNA SEAアーティスト写真

■関連リンク

番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/shinya_memorial/

LUNA SEA OFFICIAL SITE

https://www.lunasea.jp/