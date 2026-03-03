◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

野球日本代表「侍ジャパン」はオリックスとの強化試合で3-4で惜敗。9回に1点差へ迫るタイムリーを放った牧秀悟選手は守備のミスを反省しました。

初回、先発の菊池雄星投手がオリックス打線に集中打を浴び、3失点。

1アウト1、2塁の場面ではサードゴロに打ち取りましたが、2塁ベースカバーに入った牧選手が1塁への悪送球となり、1点を奪われました。

牧選手は、7番セカンドで先発出場し、途中からファーストの守備にも入りフル出場。「守備の面で課題が多いですし、本番に向けてミスがないように練習していきたい」と反省し、「今度は投手を助けられるようにしたい」と前を向きました。

それでも2点を追う9回には、2アウト1、2塁の場面でレフトへの長打を放ちタイムリーヒットを記録。1塁走者が本塁でタッチアウトとなり1点差で敗れましたが、意地をみせました。

侍ジャパンは3日も阪神との強化試合を予定。「最後は速いまっすぐを打てたので、あすにつなげていきたい」と力を込めました。