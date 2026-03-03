米国代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する元ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が2日（日本時間3日）、米スポーツトーク番組「パット・マカフィー・ショー」に出演。昨季までドジャースでチームメートだった大谷翔平、山本由伸について語った。

米国代表はこの日からアリゾナ州フェニックスで代表チームとしての活動を開始。カーショーは全体練習に参加し、ブルペン投球などで調整を進めた。同地から番組に出演し「翔平もヨシ（山本）も本当に素晴らしいよ」と人間性を認め「ただ二人の取り組み方は全く違うんだ」と言及した。

山本については、米国で大人気を博した映画「ベスト・キッド」の登場人物の名を出し人間性を例えた。「日本文化と聞くと、ミスター・ミヤギのようなイメージを持つかもしれないけど、ヨシはまさにそんな感じだ」と言う。

空手の達人のミスター・ミヤギは主人公の少年・ダニエルに空手だけではなく、人生訓や生き様などを粘り強く、大きな愛をもって伝えていく役柄。「ヨシは毎日ウェイトルームで同じルーティンをこなしている」と基本を大事にする継続力、反復力も共通するという。

WBCでは日本との対戦は決勝までないが「もし彼らと対戦することになれば、間違いなく楽しいだろうし、タフな勝負になるだろうけど、本当に優れた選手たちが集まっているからね。間違いなく、見るのが楽しみだよ」と再会を心待ちにしていた。