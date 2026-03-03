「大和証券 Mリーグ2025-26」3月2日の試合日、試合出場はなかったものの、控室でチームメイトの戦いを見守っていたKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が、麻雀界屈指のイケメン雀士らしからぬ「衝撃の姿」を明かし、周囲を爆笑の渦に巻き込んだ。

【映像】イケメン滝沢、マスク下の衝撃的な素顔

春の訪れとともに多くの人を悩ませる花粉症だが、滝沢にとっても今シーズンは例年以上に厳しい戦いとなっているようだ。控室でカメラマンから「花粉症つらそうですね」と声をかけられると、滝沢は「今期はやばいです」と切実な表情で回答。続けて、今行っているという驚きの対策を説明し始めた。

滝沢によれば、普段は鼻の中にティッシュを山盛りに詰め込み、その上からマスクを着用することで、物理的に花粉をシャットアウトしているという。カメラの前でその「実演」を解説する滝沢だったが、マスクの下には鼻に詰めた大量のティッシュがこんもりと膨らんでおり、端正な顔立ちとのギャップが凄まじい状態に。

この徹底的すぎる、かつシュールな対策を横で見ていた後輩の伊達朱里紗（連盟）は、あまりの光景に耐えきれず「あははははは（笑）」と大爆笑。「だいぶおもしろい」と、先輩のなりふり構わぬ姿にツッコミを入れ続けていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

