【しまむら】が大当たりーーッ！ 大人世代こそ狙いたい♡「淡色シューズ」

まだまだ寒いけど、そろそろ春ファッションにシフトしたい。そんな時期にあると助かるのが、1点投入で抜け感を与えてくれる「淡色シューズ」。【しまむら】には、大人世代が狙いたい落ち着いたデザインが豊富に揃っています。アシンメトリーの切り替えが効いた一癖パンプスや、履くだけでトレンド感が出るバレエスニーカーなどバリエーションはさまざま。ぜひデイリールックにプラスして、軽やかな足元を手に入れて。

シンプルながらも一癖効いたアシンメトリーデザイン

【しまむら】「キリカエストラップパンプス」\2,420（税込）

アシンメトリーに切り替えられたデザインがアクセントになり、シンプルながらも一癖感じる1足。ストラップ付き × 約3cmの太めヒールで安定感も期待できます。インフルエンサーの@_da_aco_さんによると「柔らかな素材で履きやすく快適な履き心地」なのだそう。かかとが踏めてバブーシュ風になる2WAY仕様なのも見逃せないポイント。きちんと見えさせたいシーンから、ほどよくラフ感を出したいときまで、幅広く活躍しそうな優秀シューズです。