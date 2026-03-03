オリックスとの強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。現地で観戦したオリックスファンの元アイドルの報告には、「すげー！」「行ってるんだ!」と、ファンから熱視線が注がれていた。

熱戦を見守ったのは解散したアイドルグループ「ラストアイドル」の元メンバーで、現在はプロ野球中継でリポーターなどを務める28歳の岡村茉奈。オリックスの帽子とユニフォームに身を包み、吉田正尚（レッドソックス）が在籍した当時の応援グッズを手に、声援を送った。

岡村は自身のXに「WBC 強化試合 侍ジャパン vs オリックス オリファンとして楽しすぎる試合でした」と投稿。5回の吉田のソロホームラン時には「吉田正尚選手ホームランだああああああああああああああああ！！！！！！」とつづるなど、観戦を楽しんでいた。岡村の投稿にはファンも反応した。

「衝撃の凱旋ホームラン」

「古巣のドームでソロやー」

「自分もテレビで見ましたよ」

「強化試合観に行ってるんですねぇ いいですねぇ羨ましい」

「久しぶりのMASATAKAダンベル」

「めっちゃ楽しんでる」

「真上にいました！ 最高でしたね！！」

「侍ジャパン」は3日、京セラドーム大阪で阪神との強化試合に臨む。



（THE ANSWER編集部）