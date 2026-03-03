オリックス戦で本塁打を放った侍ジャパンの吉田正尚【写真：小林靖】

オリックスとの強化試合

　野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。現地で観戦したオリックスファンの元アイドルの報告には、「すげー！」「行ってるんだ!」と、ファンから熱視線が注がれていた。

　熱戦を見守ったのは解散したアイドルグループ「ラストアイドル」の元メンバーで、現在はプロ野球中継でリポーターなどを務める28歳の岡村茉奈。オリックスの帽子とユニフォームに身を包み、吉田正尚（レッドソックス）が在籍した当時の応援グッズを手に、声援を送った。

　岡村は自身のXに「WBC 強化試合　侍ジャパン vs オリックス　オリファンとして楽しすぎる試合でした」と投稿。5回の吉田のソロホームラン時には「吉田正尚選手ホームランだああああああああああああああああ！！！！！！」とつづるなど、観戦を楽しんでいた。岡村の投稿にはファンも反応した。

「衝撃の凱旋ホームラン」
「古巣のドームでソロやー」
「自分もテレビで見ましたよ」
「強化試合観に行ってるんですねぇ　いいですねぇ羨ましい」
「久しぶりのMASATAKAダンベル」
「めっちゃ楽しんでる」
「真上にいました！　最高でしたね！！」

「侍ジャパン」は3日、京セラドーム大阪で阪神との強化試合に臨む。

（THE ANSWER編集部）