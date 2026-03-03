特集『追悼：真矢(LUNA SEA)が3月15日、WOWOWにて放送・配信されることが決定した。同特集番組は、2026年2月17日に逝去したLUNA SEAのドラマー真矢を偲んで放送・配信されるもの。3月15日午前8:15より『LUNA SEA Music Video Collection』、同日午前10:15より『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』が届けられる。

『LUNA SEA Music Video Collection』は、LUNA SEAのヒストリーを辿るミュージックビデオの放送・配信。「ROSIER」「I for You」など1990年代のロックシーンを牽引した楽曲から、コロナ禍の中でSLAVE(ファンクラブ会員)の映像と共演した「Make a vow -with All of us-」など、数々の名曲を観ることができる。

『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』では、過去のLUNA SEAライブから、真矢自身がセレクトしたこだわりのドラムソロパフォーマンスをコメントとともにお届け。回転ドラムや和楽器とのコラボレーションなど、様々なアイデアを盛り込み披露してきた圧巻のドラムソロ映像とその注目ポイントが語られる。

【特集『追悼：真矢(LUNA SEA)』】

詳細：https://www.wowow.co.jp/music/shinya_memorial/ ■『LUNA SEA Music Video Collection』

放送：3月15日(日)午前8:15

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

▼楽曲

BELIEVE、IN MY DREAM (WITH SHIVER)、ROSIER、TRUE BLUE、MOTHER、DESIRE、END OF SORROW、IN SILENCE、STORM、SHINE、I for You、gravity、TONIGHT、LOVE SONG、The End of the Dream、Rouge、Thoughts、乱、Limit、Hold You Down、BLACKAND BLUE、悲壮美、THE BEYOND、Make a vow -with All of us- ■『真矢 DSS[Drum Solo Selection』

放送：3月15日(日)午前10:15

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜1週間アーカイブ配信あり

▼内容

2021年5月に初回放送した番組のリピート放送

◾️＜真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜＞

日程：2026年3月8日(日)

時間：11:00｜12:00｜13:00｜14:00｜15:00｜16:00｜17:00｜18:00｜19:00｜20:00

※入れ替え制 / 計10回を実施

会場：ぴあアリーナMM (神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)

献花入場券：2,200円(税込) ※献花とメモリアルフォト付

▼チケット

一般販売(先着)：3月2日(月)18:00〜3月8日(日)20:30

販売方法および注意事項：https://www.lunasea.jp/eternalmelody

（問）https://supportform.jp/lunasea

■振替公演＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞

2026年3月12日(木) 東京・有明アリーナ

open17:30 / start18:30

詳細：https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260227_1