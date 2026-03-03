日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３日、前日２日に行われた侍ジャパンの強化試合、オリックス戦について報じた。

番組ではＶＴＲで前日の試合前からの球場周辺の盛り上がりをドジャース・大谷翔平投手のモノマネタレントで、２０２２年から全試合を観戦している「ミニタニ」が紹介。その中で球場入りする選手が乗ったバスを待つファンの姿を伝えた。

ミニタニはそのファンに混じって撮影しようとスマートフォンを手に“バス待ち”。「前回（２７日）の名古屋のバンテリンドームでも入り待ちしたんですけど、選手けっこうクリアに見られるんですよ、乗っている姿が」と経験談を口に。さらに「大谷選手はバスの一番後ろに乗ることが多いので、そこ注目ですね」とうんちくを披露した。

そして選手らを撮影しようとスマホを高く掲げて待ち構えたが、ついにそのバスが登場した瞬間「ウソだろ？！」とミニタニ。選手らが乗車したバスの窓にはカーテンがひかれていたのだ。「カーテンでまったく見えない…２時間待ったのに信じられない」とまさかの事態に期待いっぱいの笑顔だったが、がっくり肩を落とし、ぼう然となっていた。

スタジオで見ていたＭＣの山里亮太も「それは開けてあげてよ〜」と声をあげ同情していた。