久保裕也が現役引退を表明

米MLS（メジャーリーグサッカー）のFCシンシナティを退団していた元日本代表FW久保裕也は3月3日、自身の公式SNSを通じて現役引退することを発表した。

かつての日本代表アタッカーの決断に、ファンからは「素晴らしいキャリア」「お疲れさま」と反響が寄せられている。

32歳久保は京都サンガF.C.の下部組織からトップチームに昇格しプロキャリアをスタート。2013年にスイス1部のヤングボーイズへ完全移籍すると、ベルギー1部のヘント、ドイツ1部のニュルンベルク（期限付き移籍）を渡り歩き、欧州の舞台で長く活躍した。2020年からはFCシンシナティへ加入し、アメリカで6シーズンにわたってプレーを続けていた。

日本代表としても各年代で選出され、フル代表では2018年ロシア・ワールドカップのアジア最終予選などでゴールを挙げるなど、通算13試合2得点を記録。近年は所属クラブで中盤のマルチロールとして新境地を開拓し、チームの躍進を支えていた。

久保はSNSで「プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と報告。「最後にシンシナティでプレーできたことを、本当に誇りに思っています」と感謝を綴り、今後は「次のステージに向けて新しい挑戦を続けていきます」としている。

SNS上では国内外のファンから「まじか」「クラブのレジェンド」「次のチャプターでの幸運を祈る」「ピッチで会えなくて寂しくなる」「あなたがプレーするのを見るのが大好き」「シンシナティにあなたを迎えられて光栄でした」「素晴らしいキャリア」「たくさんの忘れられない思い出をありがとう」「お疲れさまですした！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）