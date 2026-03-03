花見は予約制で有料 紫雲出山、車両の入山制限で予約受付中 香川・三豊市
紫雲出山 資料
香川県三豊市の荘内半島に位置する紫雲出山（標高352m）。山頂は瀬戸内海を一望できる美観スポットで、桜の名所として知られています。
渋滞や混雑に巻き込まれることなく安心して観光できるよう、三豊市観光局は2021年から紫雲出山の春のシーズンの入山を全完全予約制にしています。
2026年の規制期間は3月27日～4月12日です。マイカーの乗り入れを禁止し、有料・事前予約制、3月2日からWEBサイトで予約を受け付けています。
集合時間は1日5回（①午前8時30分 ②午前10時30分 ③午後0時30分 ④午後2時30分、⑤午後4時30分）で、30分後から90分間滞在できます。
マイカー入山チケット（乗車人数関係なし）は車1台に付き、平日1750 円・土日2300 円です。シャトルバスやシャトルタクシーを利用する場合、事前予約が必要です。
徒歩で登山する場合、予約は不要です（混雑時は入場制限あり）。ただし1人500円の桜募金を呼び掛けています。詳しくは三豊市観光局のHPをご覧ください。
三豊市観光局によると、紫雲出山の2025年の桜の咲き始めは3月29日で、見頃は4月5日～4月10日でした。