

紫雲出山 資料

香川県三豊市の荘内半島に位置する紫雲出山（標高352m）。山頂は瀬戸内海を一望できる美観スポットで、桜の名所として知られています。

渋滞や混雑に巻き込まれることなく安心して観光できるよう、三豊市観光局は2021年から紫雲出山の春のシーズンの入山を全完全予約制にしています。

2026年の規制期間は3月27日～4月12日です。マイカーの乗り入れを禁止し、有料・事前予約制、3月2日からWEBサイトで予約を受け付けています。

集合時間は1日5回（①午前8時30分 ②午前10時30分 ③午後0時30分 ④午後2時30分、⑤午後4時30分）で、30分後から90分間滞在できます。

マイカー入山チケット（乗車人数関係なし）は車1台に付き、平日1750 円・土日2300 円です。シャトルバスやシャトルタクシーを利用する場合、事前予約が必要です。

徒歩で登山する場合、予約は不要です（混雑時は入場制限あり）。ただし1人500円の桜募金を呼び掛けています。詳しくは三豊市観光局のHPをご覧ください。

三豊市観光局によると、紫雲出山の2025年の桜の咲き始めは3月29日で、見頃は4月5日～4月10日でした。