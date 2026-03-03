サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」を主役にした、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」が、あさ9時25分からTBSにて放送決定！

放送開始を前に第1弾キービジュアルが公開されたほか、ナレーション担当が幾田りらさんに決定し、メインスタッフ情報も解禁されました☆

サンエックス TBS アニメ「リラックマ」

放送開始日：2026年4月4日（土）

放送時間：あさ9時25分

主題歌：「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

放送局：TBS

Production I.Gによるアニメ「リラックマ」が、2026年4月4日、あさ9時25分よりTBSにて放送を開始。

今回、第1弾PVと、第1弾キービジュアルが公開されました。

さらに、アニメ「リラックマ」のナレーションを主題歌アーティストである幾田りらさんが担当されることが決定し、「リラックマ」と幾田りらさんのコラボビジュアルも公開。

また、スタッフ情報が解禁となり、メインスタッフ陣からのコメントが公開されました☆

第1弾PV・第1弾キービジュアル公開

新たに公開された、様々な姿に扮して旅する「リラックマ」たちと、幾田りらさんによるナレーションがごゆるりと楽しめる第1弾PV。

また第1弾キービジュアルにて、シーズンタイトルがアニメ「リラックマ 〜ごゆるり夢の旅〜」であることが解禁となりました。

「リラックマ」の仲間たちなど沢山の要素が詰まったビジュアルになっています☆

ナレーション幾田りらさんとリラックマのコラボビジュアルも公開

アニメ「リラックマ」のナレーションは幾田りらさんで決定！

決定に合わせ、リラックマ×幾田りらさんのコラボビジュアルも公開されました。

また、コメント映像も到着しています。

アニメ「リラックマ」メインスタッフ

ナレーション：幾田りら

原作：サンエックス

監督：板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン：森田千誉

美術監督：山㟢涼奈

美術：スタジオ風雅

色彩設計：佐藤真由美

撮影監督：奥村隆弘

編集：植松淳一

音響監督：菊田浩巳

音楽：横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作：レジェンドア

アニメーションプロデューサー：松下慶子

アニメーション制作：Production I.G

監督：板津匡覧氏（前編） コメント

「リラックマ」が、初めてのテレビアニメ化を迎えます。

今回のテーマは「ごゆるり夢の旅」。

ふんわりカラフルな夢の世界を舞台に、リラックマたちが自由自在に旅をします。

手描きアニメならではの柔らかなタッチのなかに、 ここでしか見られないリラックマの多彩な姿を詰め込みました。

忙しい日常の手を少し休めて、ぜひ親子で一緒に、 まったり、ごゆるりお楽しみ下さい。

監督：かまくらゆみ氏（後編） コメント

春からかわいいリラックマと仲間たちが皆さんの朝のひと時に登場です。

新たな出会いといつもながらのゆったりした空気感をお届けします。

今日は何をしようかな？と迷ったらリラックマと共に

自由に飛び出してみませんか？

日頃の何気ない日常に、ささやかな味わいや彩りをそえる様な

アニメーションをごゆるりとお楽しみ下さい。

キャラクターデザイン：森田千誉氏 コメント

子供の頃、文房具等でとてもお世話になったリラックマ。

大人になって、アニメとして携われるとは思ってもいませんでした。

クマたちの新しい一面に、より親しみを感じて頂けるように、原作から「クマたちらしさ」を研究しました。

あたたかみを感じて貰える様に、様々なタッチで描いています。

クマたちの気ままな姿を動きでも感じて貰えたら幸いです。

リラックマたちの旅を、一緒にごゆるりと見守って頂けたら嬉しいです。

音楽：横関公太氏 コメント

ほっこりした時間が流れるリラックマたちの世界を大切にしながら、心が弾むような冒険のワクワクや、つい慌ててバタバタしてしまう瞬間にも寄り添いながら作曲しました。

聴くだけで気持ちが明るくなったり、口ずさみたくなるような、楽しいメロディを意識しています。

やさしい時間の流れとともに、リラックマたちの世界を彩る音楽にも、ぜひ耳を傾けてお楽しみください。

音楽：池田善哉氏 コメント

曲作りの過程では、リラックマたちの動きを思い浮かべながら、どんな音楽がいいかなと想像し、彼らと一緒の時間を過ごすような感覚で音楽を作っていました。

とても楽しい時間でした。

音楽は3人で各話ごとに担当を分けて制作しています。

ゆるりとした空気感の中で、それぞれが細かなこだわりを込めることができたと思います。

リラックマたちがアニメの世界でゆるりと動く、その後ろで音楽を紡げたことを嬉しく思います。

音楽：菅野みづき氏 コメント

作品のとても可愛らしい世界観に私自身も癒やされながら制作いたしました。

各キャラクターの魅力はシナリオから既に溢れておりましたので、楽曲では彼らがアニメの中で出会う舞台や国の空気感、物語を大切にしながら制作しています。

アニメならではの意外な展開やリラックマらしいゆるりとした癒やし、毎話ごとに新しいリラックマたちに出会える素敵な作品だと思います。

ぜひご覧ください！

アニメ「リラックマ」イントロダクション

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

第1弾PVと、第1弾キービジュアル、ナレーションやスタッフ情報を続々解禁。

TBSにて2026年4月4日、あさ9時25分より放送が開始される、アニメ「リラックマ」の紹介でした☆

©SAN-X / チームリラックマ

