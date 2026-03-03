野球の独立リーグ・ルートインＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスは、キャンプインを前に２日、小山市の神社で安全祈願を行いました。

栃木ゴールデンブレーブスの山下徳人監督や選手３０人などが小山市の須賀神社を訪れ、４月のリーグ開幕に向けて、４日から始まるキャンプを前に安全を祈願をしました。

球団の創設から１０年となる節目の今シーズンは１２人の新メンバーを迎え、新たな体制で、去年成しえなかったリーグ優勝、そしてグランドチャンピオンシップ優勝を目指します。

チームは、栃木市のエイジェックスポーツ科学総合センターで４日にキャンプインし、４月４日、宇都宮市のエイジェックスタジアムで行われる茨城との開幕戦に臨みます。

（山下徳人監督）

「チームをつくっている途中だが、徐々にいいチームになりつつある。今の気持ちとしては期待と不安が入り混じっている。守りながらしっかりと攻撃力も高めていく。今年もバリエーションの多い攻撃陣なので、野手がチームを引っ張っていくチームにしていきたいですね」

（楠本龍聖新主将）

「一人一人の個性を存分に出せるチームにしたい。１０周年の節目でもある今年、チームスローガンの「ＯＮＥ ＨＥＡＲＴ」の元、一丸となって戦いたい。今年は必ず日本一になるので、今シーズンも熱い応援よろしくお願いします」