Ê¿ÏÂ¿©ÉÊ¤«¤é»È¤¤ÀÚ¤ê¡ÖÇØ»é¡× ²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥Þ¥·¥Þ¥·ÇØÆÁ¥°¥ë¥á

¡¡Ê¿ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¤Ï»ÔÈÎÍÑ¿·¾¦ÉÊ2ÉÊ¤ò2·î4Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥ì¥È¥ë¥ÈÌ£ÉÕ¤±ÇØ»é¡ÖÇØ»é¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌýÌ£¡×¡Ê50g¡Ë¤È¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¡×¡Ê42g¡Ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÇØ»é¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌýÌ£¡×¤ÏÇØÆÁ¥á¥·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇØ»é¤ò¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê»Ý¤¤ÇØÆÁ¥á¥·¡×¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¡ÖÇØ»é¥Þ¥·¥Þ¥·ÇØÆÁ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÇØ»é¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤·¤¿80g¤Ï¡¢Åò¤»¤ó¤Ç1Ê¬²¹¤á¤Æ¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£ÉÕ¤±ÇØ»é¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥Þ¥·¥Þ¥·ÇØÆÁ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÇØÆÁ¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»È¤¤ÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢50g¤òÈ¯Çä¡£¤è¤ê¹¤¯Ì£ÉÕ¤±ÇØ»é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£·ê³«¤¥Ñ¥¦¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥Õ¥Ã¥¯ÄÄÎó¤¬²ÄÇ½¡£¥é¡¼¥á¥ó¡¢ÊÆÈÓ´ØÏ¢¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¡¢ÀÄ²Ì¡Ê¤â¤ä¤·¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇä¾ì¤Ç¤Î´ØÏ¢ÄÄÎó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¡×¤ÏÆÚ¹ü¤Î»Ý¤ß¤È¾ßÌý¤Î¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤ÄÇ»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤Ë·ÜÌý¤Î¥³¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤«¤»¤¿ËÜ³Ê²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¡£
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆÚ¹ü¾ßÌý¤È·ÜÌý¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¡Ê1Ô¡¢50g¾®ÂÞ¡Ë¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¡£¥×¥í¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò²ÈÄí¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë»ÔÈÎÍÑ¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£1ÂÞ»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÌÍ¡ËÇä¾ì¤Ç¤Î´ØÏ¢ÄÄÎó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£