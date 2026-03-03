絶対に帰りたくないシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で118万3000回再生を突破し、「イヤイヤ期で草」「全身で阻止w」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランから帰りたくない大型犬→駄々をこね始め…抵抗する姿が『人間の子ども』】

ドッグランから帰りたくない！！

Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『たこやき』ちゃんとの暮らしを紹介しています。たこやきちゃんは、遊ぶことが大好きな女の子。この日も、お気に入りのドッグランに出かけたそうです。

ドッグランは、たっぷりと雪が積もっていました。シベリアにルーツを持つたこやきちゃんは、真っ白な雪に大興奮！！とても楽しく遊んだ結果、帰宅するのが嫌になってしまったようです。

「帰ろう」と促しても、地面に転がって「いやだ～！！」と抵抗するたこやきちゃん。パパが起こそうとしても、仰向けになったまま頑なに起きようとしなかったといいます。

人間の子どもみたいな抵抗に爆笑♪

それからしばらく、たこやきちゃんとパパの攻防戦が続きました。女の子とはいえ大型犬のたこやきちゃん、ぐっと力を入れられて、パパもなかなか動かすことができなかったとか…。

どうしても家に帰りたくないたこやきちゃんは、引っ張るパパの手をガブリ！！もちろん本気ではないものの、連行されまいと必死になっていたといいます。まるでイヤイヤ期の子どものような愚図りっぷりに、思わず笑ってしまうワンシーンでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「駄々っ子ぶりがたまらない…」「どれだけ大好きなの(笑)」「話し合いが必要ですねw」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」には、たこやきちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。