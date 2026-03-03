グランドプリンスホテル大阪ベイで「桜グランピングブッフェ」開催！お花見×アウトドア料理とビストロフレンチをホテルで
グランドプリンスホテル大阪ベイのブッフェレストラン「The Cafe」にて、お花見×アウトドア料理を屋内で楽しむ「桜グランピングブッフェ」が開催される。期間は、2026年3月2日（月）から5月31日（日）まで。
桜の装飾が施された店内で、キャンプ料理とホテルメイドのビストロフレンチ、さらには映画『ウィキッド永遠の約束』とのコラボメニューまで好きなだけ。天候を気にせず、お花見＆グランピング気分を味わって。
この記事の要約レポート
・グランドプリンスホテル大阪ベイ「The Cafe」で「桜グランピングブッフェ」を開催
・期間は2026年3月2日（月）から5月31日（日）まで
・スキレットに盛り付けるローストビーフや焼きマシュマロなど、キャンプ気分が味わえる
・ホテルならではのビストロフレンチメニューも充実
・映画『ウィキッド永遠の約束』とのコラボメニューはフォトジェニック
グランピング気分を高めてくれるキャンプ料理
シェフが目の前で仕上げてくれるローストビーフは、巨大なラクレットチーズを専用ヒーターで溶かし、アツアツの状態でたっぷりと回しかけて提供。アウトドアシーンには欠かせない厚手の小型鉄フライパン・スキレットに盛り付けてくれるので、アウトドア気分が高まることうけあい。
焚火気分で楽しむキャンプデザートも必食
デザートコーナーには、キャンプの定番「焼きマシュマロ」や、素材の甘みを存分に引き出した「リンゴの丸焼き（ポム・ロティ）」がラインナップ。食事メニューだけでなくデザートでも、グランピングのワクワク感に浸ることができる。
ホテルならではのビストロフレンチも好きなだけ
ホテルレストランの技術を活かしたビストロフレンチメニューも充実。なかでも、鶏肉を赤ワインで煮込んだブルゴーニュ地方の代表的な料理「コック・オ・ヴァン」はぜひ食べたい1品。ほかにも、低温で焼きあげた豚肉にマスタードの酸味が活きたシャルキュティエールソースをかけたフランスの伝統料理「ポークの低温ロースト シャルキュティエール風」や、フランス南東部のプロヴァンス地方の特色を生かしたトマトベースのソースで味わう「ハーブでマリネしたサーモンのオーブン焼き プロヴァンサルソース」といった品々もラインナップ。
映画『ウィキッド永遠の約束』とコラボレーションしたフォトジェニックな食事＆スイーツも
さらに、2026年3月6日公開の映画『ウィキッド永遠の約束』とのコラボレーションメニューも登場。平日はスイーツ、土日祝は料理とスイーツの両方が提供される。2人の主人公、エルファバとグリンダそれぞれのキーカラーであるグリーンとピンクをテーマにしたメニューは、味わいはもちろん、フォトジェニックで美しい見た目も楽しめる。
グランピング料理にビストロフレンチ、加えて映画の世界観に浸れるメニューと、あれこれ楽しめる欲張りなビュッフェを満喫して。
◆ビュッフェの会場は？
吹き抜けが圧巻の開放的なレストラン。国際色豊かなホテルグルメを堪能して
ブッフェレストラン「ザ・カフェ」はグランドプリンスホテル大阪ベイ1階に位置する、広々としたレストラン。吹き抜け窓のパノラマが圧巻の開放的な空間で国際色豊かなグルメをどうぞ。おすすめは多彩なラインナップが揃うビュッフェ。ぜひ、家族や友人とともにホテルメイドの本格テイストを堪能して。
