◆東京ドームホテルのいちご×抹茶アフタヌーンティー。地上150mからの絶景を眺めながら、和モダンな美食体験
東京ドームホテル最上階、地上150mのパノラマが広がる「アーティスト カフェ」では、2026年4月1日（水）から6月22日（月）まで「ストロベリー＆抹茶アフタヌーンティー」を開催。
いちご大福を忍ばせた抹茶パフェや抹茶ティラミスなど、伝統的な和の香りと現代的な華やかさが融合した和モダンなスイーツがお目見え。和のテイストを効かせたセイボリーとともに、クラシックな枠を超えた新しい美食体験を。
鼻腔を満たす新緑の香り。温かい抹茶を注いで味わう贅沢な和パフェ
まず3段スタンドの上段を飾るのは、大きな丸いグラスに目を奪われる「苺大福と抹茶ジェラートの和パフェ」。もちもちとした食感のいちご大福の甘さと抹茶の心地よい苦みが調和する逸品。
こちらは贅沢にも、冷たい抹茶ジェラートの上から温かく濃厚な抹茶を注ぎ入れるアフォガート仕立てで提供される。ジェラートがゆっくりと溶け、摘みたての新緑を彷彿とさせる清涼感あふれる香りが鼻腔を満たす、至福の演出をお楽しみに。
春の彩りを閉じ込めたようないちご尽くしのスイーツ
スタンドの中段には、いちごの甘酸っぱさと春の香りが詰まった、目にも鮮やかなスイーツがずらり。
宝石のように輝く桜のジュレと、淡いピンク色が愛らしいいちごのムースを重ねた「桜のジュレと苺のムース」、シンプルながらも満足度の高い「本日の苺＆ワッフル」、ふわふわのスポンジに軽やかなクリームと甘酸っぱい苺が調和する「苺のショートケーキ」など、こだわりが詰まったラインナップにうっとり。
芳醇な香りと濃厚なコクに癒やされる抹茶スイーツ
スタンドの下段を彩るのは、抹茶の魅力を多角的に引き出した、香り高いスイーツたち。
「抹茶のティラミス」は、抹茶の芳醇な味わいがマスカルポーネチーズのまろやかな甘みと濃厚なコクを引き立たせる贅沢な1品。そのほか、外はサクサク、中はふんわりと焼きあげた「抹茶スコーン」や、カスタードのクリーミーな食感の中に、上質な抹茶の芳醇な香りとほろ苦さが溶け込んだ「抹茶のフラン」など、どれも甘さと苦みのバランスが絶妙な仕上がりに。
いちごをアクセントに、春の素材を和テイストで楽しむ独創的なセイボリー
別皿で提供される、趣向を凝らしたセイボリーも春を感じる品揃え。ハーブやスパイスの香りといちごが持つフルーティーな香りが相性抜群の「パテ・ド・カンパーニュ 苺のピクルス添え」をはじめ、蟹の身やいちごの果肉が上品にまとまった「苺と蟹のタルト」、なめらかな軽い口溶けの「ピゼッリのムース仕立て」、素材の持ち味を活かした「シラスとアスパラガスのピッツァ」など、春の訪れを感じさせる繊細なメニューを用意。
飲み物は、香り高い紅茶やコーヒーに加え、ハーブティーやビネガードリンクなど約10種類をフリーフローでどうぞ。
地上150mのパノラマビューを眺めながら、新緑の香りと甘酸っぱいいちごの魅力が織りなす春のティータイムを満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上150mのパノラマビュー。東京を一望する天空のイタリアンダイニング
ホテルの最上階、地上150mに位置する「アーティスト カフェ」は、東京の街並みを一望できる圧倒的なロケーションが魅力。開放感あふれる空間で、色鮮やかな料理とともに非日常のひとときを演出する。エントランスには、お好みのカクテルとともに待ち合わせや食後の余韻を楽しめるスタンディングバーを完備。また、誕生日・記念日を祝うメッセージプレート付きプランもおすすめ。
迫力ある眺望と洗練されたイタリア料理が掛け合わさる空間で、記憶に残る特別なひとときを過ごしてみては。
