【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝結城和香子】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のアンドルー・パーソンズ会長が２日、読売新聞の単独取材に応じた。

ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック開幕を６日に控える中、米軍とイスラエル軍がイランを攻撃し、国際社会の分断の影が大会に再び落ちたことに「この時のために長年準備を重ねてきた選手たちの、輝く舞台を奪わないでほしい」と懸念を示した。

２０２２年北京大会の直前にロシアのウクライナ侵略が始まるなど、冬季パラに紛争の影が落ちるのは「これで４大会で３度目だ。国連の五輪停戦決議もまた破られた」と憤る。米軍・イスラエル軍の攻撃とイランの報復攻撃が続く中、関係者の渡航にも影響が出ているという。選手を１人ずつ派遣予定のイラン、イスラエルなど当事国のパラリンピック委員会とも対話を継続しており、「現時点で不参加という情報はない。各国選手団の（参加辞退の）動きもない」という。

一方、ウクライナがロシア、ベラルーシの大会正式参加に反発して開会式のボイコットを表明していることについては「対話は続けているが、状況に変化はない。ＩＰＣの規定は開会式の参加を義務づけておらず、（ウクライナの）決定は尊重する」とした。昨年９月のＩＰＣ総会でロシア、ベラルーシへの制裁が解除された背景には「今や多くの紛争が生じ、価値判断が揺らいでいる」ことも一因だとの見方を示した。「ウクライナ選手たちの活躍こそが同国の人々を勇気づける力になると、ウクライナ・パラリンピック委会長には伝えている。競技面でのボイコットはないと認識している」とも語った。

ミラノ・コルティナ大会については「コロナ禍後の冬季初の祭典で、観客の熱狂と高い競技レベルが期待できる。既存施設の活用と広域開催は選手団にとって課題も生むが、これが冬季大会の未来なら工夫をして乗り切りたい」と述べた。

分断が深まる国際情勢の中で大会を開く意義については「違いに価値を見いだす。それがパラリンピック運動のメッセージだ。試練を越え、戦いの中で互いを尊重する選手たちの姿に、人としてのあり方を感じてほしい」と強調した。