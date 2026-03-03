「どういうことだ、年金が少なすぎる」ポストの前で立ち尽くす…65歳でついに引退・年金受給に胸躍らせていた元会社員、初の振り込みで驚愕した「まさかの手取り」

会社員の給与から毎月天引きされる年金保険料。昇給のたびに保険料も増え、ボーナスからも差し引かれ、「これだけ払っているのだから、老後はある程度安心だろう」。そう思って年金の受け取りを楽しみにしている人も少なくないでしょう。ところが実際に年金を初めて受け取る段階になって、思わぬ勘違いに気づくケースも。「え、こんなに少ないの？」「定期便に書いてあった金額と違う」――。何が起きているのか、見ていきましょう。

毎年届くねんきん定期便だが「見たことがない」という人も…

会社員の給与から毎月天引きされる年金保険料。決して軽い負担ではありません。いま60代を迎える世代であれば、就職後から40年近く年金保険料を納めてきた計算になります。だからこそ、年金の受け取りを心待ちにしている人も多いでしょう。

その将来の年金額を知る手がかりになるのが、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」です。自分の年金加入状況や将来の年金見込額を知らせる重要な書類ですが、「目を通したことがない」「開封すらしていない」……心当たりがある人もいるのではないでしょうか。

まずは、ざっと基礎からおさらいしましょう。ねんきん定期便は、50歳を区切りに内容が異なります。

●50歳未満

これまでの加入実績をもとに、「今後も現在と同じ条件で加入が続いた場合」の年金見込額が記載されます。あくまで仮定に基づく試算です。

●50歳以上

将来の加入期間がほぼ固まってくるため、現時点の実績に基づいた、より確定値に近い年金見込額が示されます。

通常はハガキ形式ですが、35歳・45歳・59歳の節目では、これまでの全加入期間を確認できる封書が届きます。また、ハガキや封書を待たずとも、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」を使えば、いつでも年金記録や見込額を確認することができます。

記録漏れや加入期間の抜けの可能性もゼロではない

現役世代のうちは「年金なんてまだ先の話」「今見てもしかたがない」と思うかもしれません。しかし実際には、記録漏れや加入期間の抜けといった思わぬミスが見つかることもあります。

「確かに働いていたはずなのに、その期間の記録がない」――こうした問題は、受給直前になって気づいても修正に時間がかかることも。だからこそ、ねんきん定期便は早い段階から必ず確認しておきたい書類なのです。

また、勘違いしがちな落とし穴もあります。

「ねんきん定期便に記載されていた金額＝振込額」ではなかった…

65歳で年金を受け取り始めたAさん（仮名）も“勘違い”をしていた一人です。ねんきん定期便に記載された年金年額を12ヵ月で割り、「月16万円程度」という金額で老後の生活設計を立てていました。

ところが、振込前に届いた年金振込通知書を意気揚々と開封すると、月あたりの手取り額は約14万円との記載。想定より少ない金額に、玄関ポストの前でしばし立ち尽くしました。

原因は単純でした。 ねんきん定期便に記載されている金額は、税金や社会保険料が引かれる前の“額面”。 実際の年金からは、所得税、住民税、介護保険料、医療保険料などが差し引かれます。

一般的には、額面の10〜15％程度が天引きされるケースが多く、条件によってはそれ以上になることもあります。

数万円の差が老後プランを左右することも

現役時代であれば、「1〜2万円の差くらい」と感じるかもしれません。しかし年金生活に入ると、その差は家計に直結します。

Aさんも「単なる自分の確認不足です。年金資料を見れば書いてあったんでしょう。でも、ただでさえ少ない年金から税金を引かれるなんて、ショックでしかない。老後はゆっくりなんて考えていたけれど、月数万円でもアルバイトで稼ごうと考えています」と、ライフプランを見直す方向だといいます。

ねんきん定期便は、老後の安心を保証する書類ではなく、老後の暮らしをどう組み立てるかを考えるための「現実確認のためのツール」です。いくらもらえるのかだけでなく、 実際の手取りはいくらか、足りない分をどう補うか。

ねんきん定期便をきっかけに、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。そして、年金額や家族構成、居住地などによって年金の手取りは異なるため、受給年齢が近づいたら、近くの年金事務所や年金相談センターで相談してみるのも一考です。