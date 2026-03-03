岩井千怜が日本勢トップ4位 2季ぶりVのハナ・グリーンが2位浮上【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
同大会で2季ぶりとなるツアー通算7勝目を挙げたハナ・グリーン（オーストラリア）が、14ランクアップで2位に浮上した。1位は今季1勝を挙げているジーノ・ティティクル（タイ）。開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）は、2位から3位へと順位を下げた。日本勢トップの岩井千怜は1ランクダウンの4位。同大会を2位で終えたオーストン・キム（米国）は31ランクアップを果たし、5位に順位を上げた。その他日本勢は、山下美夢有が12位（3ランクダウン）、岩井明愛が19位（7ランクアップ）、古江彩佳が21位（3ランクダウン）、竹田麗央が22位（10ランクアップ）、畑岡奈紗が27位（12ランクダウン）と、ここまでがトップ30。それ以降は、西郷真央が40位（14ランクアップ）、勝みなみが49位（6ランクアップ）、吉田優利が50位（8ランクダウン）、馬場咲希が64位（5ランクアップ）、笹生優花が70位（11ランクダウン）と続いた。
最新！ CMEグローブポイントランキング
HSBC女子世界選手権 最終結果
