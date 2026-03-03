実写版『ONE PIECE』超絶アクション満載の最終予告解禁 ゾロの無双シーンからワポルの“バクバク”炸裂まで
Netflix実写ドラマ『ONE PIECE』シーズン2より、超絶アクション満載の最終予告映像が公開された。
【動画】実写版『ONE PIECE』最終予告編
シーズン2『Into the Grand Line』では、より凶悪な敵と危険な冒険が麦わらの一味を待ち受ける。解禁映像では、グランドラインで訪れるそれぞれの地が、ルフィたち一人ひとりにとって“試練の場”となることを予感させるバトルシーンが連続する。
冒頭では、Mr.9が「こっちは100人いる。お前はたった一人だ」とゾロに挑発。対するゾロは二刀流の剣さばきで敵をなぎ倒す、ウイスキーピークでの無双シーンの一部が映し出される。さらにナミ、サンジ、ウソップも、それぞれ多勢を相手にアクロバティックなアクションを披露。
スモーカーに向かってルフィが「スモーキー」と呼びかけて吹き飛ばされる場面や、牙をむくMr.13、赤鬼ブロギーに食べられそうになるスリリングなシーンも確認できる。
中でも注目は、ドラム王国の元国王ワポルだ。ブリキの顎とずんぐりした体格から衣装までビジュアルの完成度の高さが注目されていたが、“バクバクの実”の能力を発揮し、金属製の顎を鳥のくちばしのような武器へと変形させる様子が描かれる。実写ならではの表現は、原作ファンにとっても強烈なインパクトを与える仕上がりだ。
シーズン2の舞台は、世界中の海賊が集い、荒れ狂う気候と常識を覆す生物が待ち受ける過酷な海“偉大なる航路（グランドライン）”。「始まりと終わりの町」ローグタウン、グランドラインの入り口リヴァース・マウンテン、驚きの出会いが待つ双子岬、麦わらの一味を歓迎するがワケありのウイスキーピーク、“デっケェ”出会いが胸を躍らせるリトルガーデン、そして船医トニートニー・チョッパーの故郷であるドラム王国など、原作でも人気の高いエピソードが描かれる。
3月5日には都内で、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーといった麦わらの一味キャスト5人が参加するファンイベント＆試写会を開催。3月10日からのNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の世界独占配信に向け、スケールアップした冒険への期待が一層高まっている。
