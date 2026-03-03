今回米兵が殺害されたクウェートの施設の衛星画像。左は昨年6月、右は今年3月1日に撮影/Planet Labs PBC via CNN Newsource

（CNN）米国とイランの衝突で最初に死亡した米兵らは、クウェートの民間港にある仮設作戦センターに対するイランの直接攻撃で、現地時間1日午前に死亡したことが分かった。事情に詳しい関係筋がCNNに明らかにした。

米中央軍は2日午後、当該のシュアイバ港で起きたこの攻撃による死者数は6人に増えたと発表した。新たに2人の遺体が収容されたとしている。

ヘグセス国防長官はこれより前、兵士らを殺害した攻撃は「要塞（ようさい）化された戦術作戦センター」を襲ったが、飛翔（ひしょう）体「1発」が防空網を突破したと述べた。CNNは以前、この攻撃はドローン（無人機）による攻撃とみられると報じていた。

関係筋によると、攻撃は現地時間午前9時過ぎ、内部にオフィススペースがあるとされる建物の中央部を直撃したという。攻撃は迅速に行われ、兵士らに退避や掩蔽壕（えんぺいごう）への避難を促す警告やサイレンは鳴らなかったという。情報筋によれば、攻撃から数時間経っても建物の一部ではまだ火がくすぶっており、仮設の作戦センターの内部は黒くなっている。壁は爆発で吹き飛ばされ、一部は建物から剥がれ落ちていた。

1日午前に撮影された衛星画像には、港湾の建物が炎上し、黒煙が空に立ち上る様子が写っていた。

米中央軍は当初、3人の兵士が死亡したと発表したが、攻撃場所については明らかにしなかった。情報筋によると、現場には数十人がいたが、戦闘中の死亡が発表された最後の兵士は、爆発が収まった時点で行方不明だった。建物の一部はまだ燃えており、残りの兵士の収容には時間がかかったと情報筋は述べている。

米中央軍は2日の発表で、「イランによる最初の攻撃中」に施設が攻撃されたとも述べている。軍は1日に死亡した兵士の身元を明らかにしておらず、遺族には通知を行っている最中だとしている。

米中央軍の声明によると、攻撃を受けた施設から「これまで行方不明だった2人の兵士の遺体を収容したところだ」という。

この6人の犠牲者は、米東部時間2月28日未明に開始された対イラン軍事作戦「壮大な怒り」における最初の戦死者となった。ヘグセス氏とトランプ大統領は共に、さらなる死傷者が出る可能性が高いと述べている。中央軍の報道官は2日、米軍の作戦中に18人の兵士が重傷を負ったと発表した。

ケイン統合参謀本部議長は2日、記者団に対し、戦死した兵士たちを「我が国が提供できる最高の人員」であり、「無私の奉仕における真の模範」であると称賛。遺族や友人、所属部隊の同僚に対して哀悼の意を表した。