WOWOW、LUNA SEA真矢さん追悼番組を3・15に放送＆配信 本人セレクトした“こだわりのドラムソロ”リピート放送も
WOWOWは15日、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんをしのび、特集『追悼：真矢（LUNA SEA）』を放送・配信する。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
15日の午前8時15分から、『LUNA SEA Music Video Collection』をWOWOWライブで放送。WOWOWオンデマンドでも配信する。LUNA SEAのヒストリーをたどるミュージックビデオを通じて、時代を彩った名曲の数々を届ける。「ROSIER」「I for You」など、1990年代のロックシーンをけん引した楽曲から、コロナ禍の中でSLAVE（ファンクラブ会員）の映像と共演した「Make a vow -with All of us-」など、数々の名曲のミュージックビデオを紹介する。
15日の午前10時15分からは、『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』をWOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドでも配信する。放送・配信終了後、1週間のアーカイブ配信あり。
2021年5月に初回放送した番組のリピート放送で、真矢さんこだわりのドラムソロパフォーマンスとし、過去のLUNA SEAライブから彼自身がセレクトし、コメントとともに紹介する。日本を代表するドラマーの真矢が、これまで、回転ドラムや和楽器とのコラボレーションなど、数々のアイデアを盛り込み披露してきた圧巻のドラムソロパフォーマンスでのこだわりや、注目ポイントを語る。
