WOWOW、LUNA SEA真矢さん追悼番組を3・15に放送＆配信 本人セレクトした“こだわりのドラムソロ”リピート放送も

WOWOW、LUNA SEA真矢さん追悼番組を3・15に放送＆配信 本人セレクトした“こだわりのドラムソロ”リピート放送も