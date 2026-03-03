３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、車夫の永見（大西信満）の知られざる一面が明らかになった。

この日の「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が出かけようと外にでると、永見が手紙を読んで泣いていた。驚くヘブンとトキ（高石あかり）。

永見は「すんません、妻からで」といい、ヘブンは「ツマ？ツマサン、イル？」と驚く。永見は「実は、松江に妻と子どもを残してきちょりまして。妻はワシより不器用ですけん、松江を離れたら不幸せになりますけん。それで…」と、妻子を連れてこなかった理由を説明する。ヘブンも「ナルホド」と納得する。

初めて明らかになる永見の家族の話。ネットも「不器用だからヘブンさんに言ってなかった！」「永見さん、不器用だからてっきり独り身なのかと思ってたけど」「永見さん、御家族いるのね。１人だからついてきたのかと…」「不器用でも一緒に暮らした方がいいけど」「どうでもいいけど、あの不器用な永見さんがどうやってもっと不器用な奥さまと夫婦になったのかが気になる笑」などの声が上がっていた。