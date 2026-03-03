離陸直後のエンジン火災で緊急着陸、乗客脱出 米ユナイテッド航空機
（CNN）米ユナイテッド航空の米国内便が2日、ロサンゼルス国際空港を離陸した直後にエンジン火災に見舞われ、同空港に引き返して緊急着陸した。
ニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に向かっていたユナイテッド航空2127便（ボーイング787-9型機）は、火災警報を受けて操縦士が2機のエンジンのうち1機を停止させ、現地時間の午前11時20分ごろ、ロサンゼルス空港へ引き返した。
無線傍受サイトLiveATC.netの記録によると、操縦士は空港の消防隊に「まだ火災の兆候がある。避難が必要になる」と無線で伝えていた。
同機には乗客256人と乗員12人が搭乗していた。
空港に着陸した同機は滑走路前の誘導路で停止し、乗客は脱出シュートや階段を使って避難した。
操縦士は「みんな右側から出てくる。滑走路に面した側だ。ここで降ろした方がいい」「別の兆候がある。左エンジン火災の警報が復活した」と消防隊に告げ、左エンジン内蔵の消火器を両方作動させても火災警報が消えないと伝えた。
乗客が撮影した映像では、客室乗務員が「こちらへ！ ジャンプして滑って！」と叫んでいた。「機体から離れて！ 荷物は何も持たないで！」
ユナイテッド航空の発表によると、この事故による負傷者はいなかった。乗客はバスでターミナルへ移動し、ニューアーク行きの別の便が手配された。
空港によると、ロサンゼルス行きの便には遅れが出ており、滑走路1本が当面の間閉鎖されている。
今回の事故については連邦航空局（FAA）が調査している。