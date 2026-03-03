タレント武井壮（52）が、2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。極楽とんぼ山本圭壱の誕生日会で和田アキ子が激怒したエピソードを語った。

この日は山本と出演。武井は山本率いる草野球チームのメンバーで、「誕生日会にアッコさんが来たりしてましたよね」とある年の山本の誕生日を振り返った。

山本は「男性ばかりなのに『今日は唯一、1人女性を』って言ってアッコさんが来られた」と回想。和田の登場は山本だけが知るサプライズで、武井も「全然知らなくて。山さんのお祝いしてたらワーッと途中で来て」と驚いた様子。また「カラオケやってたんですよね。そしたら元ツインカムの島根という男が、確か気を利かせて、山さんたちがおしゃべりしている時にカラオケを入れたんですよ、1曲」と語り、「そしたらアッコさんがおキレになられまして」と言葉を選びつつ明かした。

山本が「あったな〜」と懐かしそうにすると、武井は「『私らしゃべってんのにカラオケやるってどういうことやねん！』ってなって」と当時を回想。「もうピシーッと凍りついて。お祝いムードがゼロになりましたね」と苦笑した。山本も「背筋がみんなピシーッとなったよな」と笑っていた。