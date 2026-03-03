【ファミマ】「45周年大感謝祭」開催 - 対象の飲料購入で「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」が1本無料でもらえるキャンペーン
ファミリーマートは3月3日から、対象のペットボトル飲料を買うと、翌週に「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」が無料でもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。
45周年大感謝祭
同社は2026年9月に創立45周年を迎える。これを記念し、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」を全国で開催する。
今回のキャンペーンでは、サントリーのペットボトル飲料「伊右衛門」もしくは「烏龍茶」(ホット飲料は対象外)のいずれか1本購入すると、ファミマル「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」が翌週1本もらえる無料引換券が発券される(無料引換券はレシートに印字される)。
発券期間は3月3日〜年3月9日。引換期間は3月10日AM7時〜3月16日までとなる。
