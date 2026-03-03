絶対やるべき脳を最大限に活性化させる方法とは？【脳の話】

脳力を最大限に高める方法とは 新しいことに挑戦することで脳は活性化する！ どんな小さなことでもいいですから、何かに挑戦すると脳内の神経伝達物質であるドーパミンが分泌されます。ドーパミンは運動調節やホルモン調節のほか、快の感情、意欲、学習などに関わっていて、ドーパミンの分泌によって脳の回路が強化される「強化学習」という現象が起こります。そして、強化学習はドーパミンが分泌される直前に行なわれていた行動を強化する働きもするのです。たとえば、「自分は勉強ができない」と思っている子どもが、苦手な勉強に挑戦して、テストの点数がグンと上がったりすると、大きな喜び感じ、勉強への意欲が一気に高まります。これもドーパミンの働きによるものです。強化学習にとって重要なキーワードの１つに、「ゲーミフィケーション」があります。これは、勉強にゲームの要素を取り入れるという意味ですが、たとえば、これだけの英単語を10分間で全部覚えてやろうといったタイムプレッシャーも、ゲーミフィケーションのテクニックの１つです。タイムプレッシャーは、全力で取り組んでできるかできないかという、ギリギリの時間設定にすることがポイント。ギリギリの時間設定でできたときの達成感は次の挑戦への意欲をかきたてます。このようなテクニックは子どもの学習の場面で使われることが多いのですが、大人だって何かに挑戦すればドーパミンが分泌されますし、ゲーミフィケーションというテクニックを使って自分の脳を自分で伸ばしていくことが可能なのです。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎