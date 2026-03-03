日本ハムは3日、野村佑希内野手（25）が一般女性と結婚したことを発表した。入籍日は非公表。

野村は球団を通じて「お相手は明るく、いつも自然体で僕を支えてくれる方です。どんな時も変わらず寄り添ってくれたことに、心から感謝しています。これからは家族を守る立場として、より一層の自覚と責任を持ち、野球に取り組んでいきます」とコメントした。

野村はこの日放送の北海道・STV（札幌テレビ）朝のワイド番組「どさんこワイド朝」（月〜金曜午前5時）にVTR出演し、結婚を発表。「別におっきく言うことでもないかもしれないですけど…」と切り出し、「普通に結婚したってぐらい。オフの間に入籍させていただきました」と結婚をサプライズ発表した。似顔絵でお相手を紹介し「大きな味方というか、なかなか厳しい世界ですけど大きな味方ができたことですし、一緒に戦っていければなと思いますし、幸せな家庭を築けていければなと思います」と話した。

昨季、開幕4番を務めるなど将来の主砲として期待されるプロ8年目の野村は、今春のキャンプでは二塁守備にも挑戦。ここまでオープン戦では打率5割の成績を残している。