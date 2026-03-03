川崎麻世、22歳差・妻を抱き寄せるラブラブショット 63歳の誕生日報告に「幸せのおすそ分けを…」「素敵なご夫婦写真っ」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告し、料理研究家で22歳下の妻・花音（41）さんの方を抱くラブラブショットを公開した。
【写真】抱き寄せ…ラブラブすぎる川崎麻世&花音さん
麻世はバースデーの夜は親友夫妻に大好きな寿司をご馳走して頂き、二軒目は行きつけのオーセンティックなバーに移動してシャンパンで乾杯して頂きました」と報告し、花音さんの肩を抱き、乾杯するショットを披露した。多くのお酒を楽しんだが、翌日は朝から元気だったといい「恐ろしい63歳です」と語った。
この投稿には「こちらまで幸せのおすそ分けを頂きました」「とても素敵なご夫婦写真っ」との反響が寄せられている。
麻世は2024年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、お相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。
