川崎麻世、22歳差・妻を抱き寄せるラブラブショット 63歳の誕生日報告に「幸せのおすそ分けを…」「素敵なご夫婦写真っ」

川崎麻世、22歳差・妻を抱き寄せるラブラブショット 63歳の誕生日報告に「幸せのおすそ分けを…」「素敵なご夫婦写真っ」