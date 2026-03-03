タレントで女優の安田美沙子（43）が2日までにインスタグラムを更新。1日に開催された東京マラソンの完走を報告した。

安田は「東京マラソン。無事におわりました！ タイムは3：54：24」と報告。「PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」と明かし、完走メダルを手にした笑顔ショットを公開した。

続けて「そして、17年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった。あの頃のネガティブみさこは、もういませんでした。笑」と明かし、「貴重すぎるただの安田の挑戦をさせてくれた家族、スタッフのみなさま、ボランティアのみなさま、長時間本当にありがとうございました」と感謝を記した。

そして「ボランティアの方に関しては、ゴールしてからの事、スタッフさんと何も決めてなかったから。。迷子になり、皆んなに助けてもらいました。優しかった。。水もかけたから、お腹も冷えておトイレも教えてくれました。最後の最後まで、心から感謝です」と明かし、重ねて感謝つづった。

この投稿に「3時間台なんて凄いですね」「アクティブな安田さんが素敵すぎます」「ナイスラン」「さすがサブ4！！」「すごいなぁ美沙子ちゃん」などのコメントが寄せられている。