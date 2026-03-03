三精テクノロジーズ<6357.T>の目先押し目形成場面は強気に買い向かうチャンスとみたい。同社はテーマパークや劇場などを対象に遊戯機械や舞台装置、昇降機などを手掛けるが、企画・製作・施工・保守と一気通貫で行える強みを武器に需要獲得が進んでいる。ロボティクス技術にも長じ、フィジカルＡＩ関連のテーマでも関連有力株として今後頭角を現しそうだ。業績はここ数年来好調を極めている。２６年３月期は従来見通しを増額し、売上高が前期比１８％増の７３０億円、営業利益は同１９％増の５７億円を予想、いずれも大幅な過去最高更新基調が続く。２７年３月期についても遊戯機械、舞台装置ともに高水準の引き合いがあり、増収増益トレンドに変化はなさそうだ。



株価は昨年１２月１０日に上場来高値２７３９円をつけた後に調整局面に移行しているが、７５日移動平均線が強力な下値支持ラインとして機能しそうで、２５００円近辺は買い場と判断される。信用買い残も直近データで２０万株を下回っており、株式需給面で上値に重さはない。ファンダメンタルズ面からのアプローチでもＰＥＲ１１倍台と割安感があり、株主還元にも前向きで今期年間配当は前期実績から２５円の増配となる８０円を計画している。中期的には３０００円台での活躍が有力視される。（桂）



出所：MINKABU PRESS