「膠原病になりやすい人の特徴」とは？ 女性に多い理由と発症リスクを高める3つの要因を医師が解説

膠原病は自己免疫疾患の一つで、全身のさまざまな臓器に炎症が起こる病気の総称です。若い女性に多く見られる一方で、年齢や性別を問わず発症する可能性があり、遺伝的素因や環境要因が複雑に関与しています。本見出しでは、どのような方が膠原病を発症しやすいのか、性別や年齢、遺伝的要因などの観点から詳しく解説します。

監修医師：

佐藤 章子（医師）

膠原病になりやすい人の特徴

[【経歴】東京女子医科大学医学部卒業 / 川崎市立川崎病院整形外科初期研修医 / 東京女子医科大学東医療センター整形外科リウマチ科医療練士助教待遇 / 東京警察病院整形外科シニアレジデント / 医療法人社団福寿会整形外科 / 菊名記念病院整形外科 / 厚生中央病院整形外科 / 日本医科大学付属病院整形外科リウマチ科助教 / 国立国際医療研究センター国府台病院整形外科 / 現在は無所属だが大学院進学、リウマチ班のある大学への移籍を交渉中 / 専門は整形外科、リウマチ科 / 他に得意分野は骨粗鬆症治療と高齢者治療【主な研究内容・論文】リウマチ患者に対する生物学的製剤の治療成績の検討、人工肘関節弛緩術の治療成績の検討、精神科疾患を合併する整形外科手術症例の検討など【保有免許・資格】日本整形外科学会専門医、リウマチ認定医臨床研修指導医

膠原病は特定の条件を持つ方に発症しやすい傾向があります。遺伝的素因や環境要因、ホルモンバランスなど、複数の要素が関係していると考えられています。ここでは、膠原病を発症しやすい人の特徴について詳しく見ていきます。

性別と年齢による発症リスク

膠原病は圧倒的に女性に多く発症します。全身性エリテマトーデスでは患者さんの約9割が女性であり、関節リウマチでも女性が男性の3倍から4倍程度多いという報告があります。この性差は、女性ホルモンであるエストロゲンが免疫系に影響を与えることが一因と考えられています。

発症年齢は疾患によって異なりますが、多くの膠原病は20代～40代の妊娠可能な年齢層に好発します。全身性エリテマトーデスは特に若い女性に多く、思春期から30代までの発症が目立ちます。一方、関節リウマチは30代～50代に発症のピークがあり、中年期以降の女性に多く見られます。

ただし、膠原病は高齢者や小児、男性にも発症します。高齢発症の膠原病は症状が非典型的なことがあり、診断が遅れる場合もあります。小児期に発症する若年性特発性関節炎などもあるため、年齢や性別だけで判断することはできません。

遺伝的要因と家族歴

膠原病には遺伝的な素因が関与していることが明らかになっています。特定の遺伝子型を持つ方は、膠原病を発症するリスクが高まります。HLA（ヒト白血球抗原）と呼ばれる免疫に関わる遺伝子が、膠原病の発症に深く関係しています。

家族に膠原病の患者さんがいる場合、発症リスクは一般の方よりも高くなります。全身性エリテマトーデスでは、家族内に患者さんがいる場合、一般人口より発症リスクが高いことが報告されています。ただし、遺伝だけで膠原病が発症するわけではなく、環境要因との複合的な影響によって病気が引き起こされると考えられています。

一卵性双生児でも必ずしも両者が発症するわけではなく、遺伝要因に加えて環境要因が重要であると考えられています。これは遺伝的要因が重要である一方、環境要因も無視できないことを示しています。

まとめ

膠原病は、自己免疫の異常により全身にさまざまな症状が現れる疾患群です。若い女性に多く見られますが、年齢や性別を問わず発症する可能性があります。早期発見と適切な治療により、症状のコントロールが可能となり、通常の生活を送ることができます。原因不明の発熱や関節痛、皮膚症状が続く場合は、専門医を受診することが推奨されます。生活習慣の改善や感染予防、定期的な受診により、長期的に疾患を管理していくことが大切です。

参考文献

厚生労働省「リウマチ・アレルギー対策」

日本リウマチ学会「関節リウマチ診療ガイドライン」