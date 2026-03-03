甲状腺機能亢進症は遺伝する？家族歴がある方の発症リスクと自己免疫疾患との関連性

甲状腺機能亢進症には明らかな家族集積性が認められており、血縁者に患者さんがいる場合は発症リスクが高まることが知られています。遺伝的要因だけでなく環境要因も関与するため、家族歴がある方は定期的な検査と早期発見を意識することが大切です。ここでは遺伝的背景と他の自己免疫疾患との関連について説明します。

甲状腺機能亢進症の発症には遺伝的な要因が関与していることが明らかになっています。家族内で複数の方が甲状腺疾患を持つケースは珍しくなく、血縁者に甲状腺疾患がある場合は注意が必要です。

家族集積性と遺伝的背景

バセドウ病には明らかな家族集積性が認められており、一親等の血縁者に患者さんがいる場合、発症リスクは一般人口と比較して高くなることが報告されています。特に母親や姉妹に甲状腺疾患の既往がある場合は、定期的な検査を検討する価値があるでしょう。家族の病歴を把握し、医師に伝えることは診断の手がかりとなります。

遺伝的素因としては、特定のHLA型（ヒト白血球抗原）との関連が指摘されています。HLAとは、体内の免疫反応を調整する「免疫の目印」のような役割を持つ遺伝子群で、感染症や自己免疫疾患との関連が研究されている領域です。ただし、特定のHLA型を持っているからといって、それだけで発症が決まるわけではありません。

実際には、遺伝的素因に加えて、環境要因や生活習慣、ストレスなどが複合的に影響し、発症に至ると考えられています。そのため、家族に同じ疾患の方がいる場合でも、必ず発症するわけではない点を理解しておくことが大切です。

双子を対象とした研究では、一卵性双生児の一致率は二卵性双生児よりも高いことが示されており、遺伝的要因の重要性を支持する結果となっています。それでも一致率は完全ではないため、遺伝以外の要因も発症に大きく関与していることがわかります。生活環境やストレス、感染症などの後天的な要因が、遺伝的素因と組み合わさって発症に至ると考えられているのです。

他の自己免疫疾患との合併

甲状腺機能亢進症、特にバセドウ病は自己免疫疾患の一つであり、他の自己免疫疾患を合併しやすい傾向があります。1型糖尿病や関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなどの疾患を持つ方は、甲状腺機能異常のリスクが高まる可能性があります。複数の自己免疫疾患を持つ場合、それぞれの疾患が互いに影響を及ぼし合うこともあるため、総合的な管理が必要になります。

橋本病という甲状腺の自己免疫疾患を持つ方が、経過中にバセドウ病を発症することもあります。逆にバセドウ病の治療後に橋本病に移行するケースも知られており、甲状腺の自己免疫疾患は互いに移行しうる関係にあるといえます。このため、一度甲状腺疾患と診断された方は、治療終了後も定期的な経過観察が推奨されます。

自己免疫疾患の家族歴がある場合は、甲状腺機能についても注意を払い、症状が現れた際には早めに医療機関を受診することが望ましいでしょう。複数の自己免疫疾患を合併している方は、定期的な甲状腺機能の評価が推奨されます。主治医と相談し、適切な検査スケジュールを立てることが、早期発見と適切な管理につながります。

まとめ

甲状腺機能亢進症は適切な診断と治療により、多くの場合で症状の改善が期待できる疾患です。動悸や体重減少、手の震えといった症状に気づいたら、早めに内科や内分泌内科を受診することが大切です。女性や家族歴のある方は特に注意が必要であり、定期的な健康チェックを心がけることが推奨されます。食事面ではヨウ素含有食品に注意し、バランスの取れた栄養摂取を心がけましょう。症状や治療について不安がある場合は、遠慮せず専門の医師に相談することをおすすめします。

