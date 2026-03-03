オーガニック商品の実は……。3割以上の人が購入する理由、最近購入したものは？
マイボイスコムはこのほど、2月1日〜7日に実施した『オーガニック商品』に関するインターネット調査の結果を発表しました。
■高価でもオーガニック商品を選びたいと思う場面は？
まず、オーガニック商品を利用したり飲食したりすることがあるか聞いたところ、「積極的に利用する」と「利用することがある」の合計回答が3割強となりました。女性60〜70代では各4割超で、他の層よりも高くなっています。
利用している人に対し、直近1年間に購入したものを尋ねてみると、飲料では「お茶、お茶系飲料」が41.6％、食品では「野菜・果物類」が43.0％でそれぞれ最多でした。
オーガニック商品を利用する理由としては、「健康によい」が46.6％、「環境に配慮している」が35.9％となっています。
また、価格が高くても、オーガニック商品を選びたいと思う人は、5割弱にのぼっています。選びたい場面について聞いてみると、「自分の健康を意識するとき」が22.7％で最も多く、そのほかには「品質を重視したいとき」や「良い品物に出会えたとき、気に入ったものがあったとき」、「毎日使うもの・口にするものを選ぶとき」が各1割強となっています。
■調査概要
調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター
調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）
調査時期：2026年2月1日〜7日
回答者数：1万1,400名
調査結果詳細：https://myel.myvoice.jp/products/detail/33108
（フォルサ）