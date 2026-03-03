3日10時現在の日経平均株価は前日比590.85円（-1.02％）安の5万7466.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は390、値下がりは1163、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は187.72円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が78.72円、トヨタ <7203>が34.6円、ソニーＧ <6758>が25.07円、中外薬 <4519>が21.76円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を77.55円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が31.25円、ＳＢＧ <9984>が21.66円、三菱商 <8058>が21.56円、豊田通商 <8015>が15.74円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、ガラス・土石、鉄鋼と続く。値下がり上位には石油・石炭、輸送用機器、空運が並んでいる。



※10時0分4秒時点



株探ニュース

