【USJ：25周年記念プログラム】 3月4日 開始

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月31日に開業25周年を迎えることへの感謝を込めて3月4日から2027年3月30日まで“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、様々な企画を実施する。

25周年記念プログラムでは、「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」として、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのタイムマシンのほか、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結。

加えて、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの「ドク・ブラウン博士」、「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク＆エルウッド兄弟」によるスペシャル・グリーティングも開催される。

本稿では、現地で撮影した各名車だけでなく、グリーティングに登場した「ドク・ブラウン博士」や「ジェイク＆エルウッド兄弟」の様子をお届けする。

